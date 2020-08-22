إحياء الحرف التراثية السيناوية بدورات تدريبية وقروض لتشجيع الفتيات بسيناء

، إلي تكثيف البرامج التدريبية علي الحرف التراثية ، وذلك لتعليم المرأة على التفصيل والخياطة والتطريز لإحياء حرف

السيناوي .

خاصة وأن الإنتاج اليدوي يعتمد علي المقومات البيئية والثروات الطبيعية والذي يمثل مفردات التراث السيناوي الذي أصبح يحمل علامة تجارية للتسويق في الخارج والداخل خلال المعارض .



وأكدت منى جمعة مديرة المركز أن سياسة المركز تقوم علي استقبال دفعات جديدة من فتيات وسيدات العريش الراغبات فى التدريب من سن 14 حتى 35 عاما .. حيث يتم تدريبهن وتعليمهن كل مايتعلق بأعمال التفصيل والخياطة المنزلية وانتاج الملابس وتدريبهن على كافة فنون التطريز البدوى ومشغولات الكورشيه والحرف اليدوية من خلال الدورة .



وأعلنت أن البرامج التدريبية تهدف زيادة دخل الأسرة واقامة مشروعات متنوعة بتمويل من الأسر المنتجة، ولاتاحة الفرصة أمام كافة الراغبات للتدريب على التصنيع اليدوى لإحياء التراث السيناوي .



ويتم التدريب يتم تحت اشراف مدربين مؤهلين ومتخصصين .. كما يتم توفير الآلات والماكينات والخامات الخاصة بأعمال التدريب والانتاج .



وأشارت ، الى أنه بعد حصول المتدربات على شهادات تأدية الدورة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى .. يتم عرض منتجاتهن خلال الدورة فى معرض الأسر المنتجة داخل المركز ، هذا الي جانب إتاحة الفرصة أمام السيدات لاقامة مشروعات خاصة بهن وبيع منتجاتهن فى منافذ ومعارض الأسر المنتجة .



كما أن شهادة تأدية التدريب يتيح لكل متدربة الحصول على قرض لتمويل المشروع بعد اجراء بحث اجتماعى وتقديم دراسة جدوى اقتصادية عن المشروع ، وقد نجح المركز في تخريج عدة دفعات من الفتيات والسيدات بعد تدريبهن وحصولهن على شهادات تأدية الدورة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى .



وهناك اقبال شديد عليها نظرا لرغبة الكثيرات منهن فى تعلم مهارات تعينهن على مواجهة أعباء المعيشة ورفع مستوى الأسرة وزيادة دخلها ..خاصة وأن المهارة والمهنة أصبحت ضرورية لإيجاد مصدر آخر لكسب لقمة عيش وزيادة دخل الأسرة من خلال انتاج وتصنيع المشغولات فى المنازل وبيعها .



في هذا الصدد ..قالت الدكتورة اماني غريب مدير جمعية الفيروز بشمال سيناء ، ان اعمال التراث، تعد ثروة تمتلكها سيدات سيناء، وكذلك حياكة الملابس والمفروشات الي جانب أنواع مختلفة من المشغولات التي واكبت العصر ، في محاولة للحفاظ علي الحرف اليدوية التراثية من الإنقراض.