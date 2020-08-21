عضو خارجية النواب: قرار وقف العمليات العسكرية بليبيا انتصار لرؤية مصر للتسوية السياسية

قالت النائبة داليا يوسف عضو جنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية، يعكس استجابتهما للمقترحات التي دعت إليها مصر لحل الازمة الليبية والتأكيد على كافة مقررات اعلان القاهرة والرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة التوصل لتسويات سياسية بين الجوانب الليبية.





وأشادت يوسف، في بيان لها، بترحيب الرئيس السيسي بهذا القرار، وتأكيده على أن ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.





ولفتت عضو مجلس النواب، أن هذا القرار جاء انتصارا للرؤية السياسة والجهود الوطنية المصرية واتفاق "إعلان القاهرة" الذي دعا إليه الرئيس السيسي، لحل الأزمة الليبية ودعم القضية وإيجاد حلول سياسية لها بعيدا عن الصراعات المسلحة، مما يؤكد دور مصر و ريادتها الاقليمية.





ودعت النائبة بتضافر جهود المجتمع الدولي لخروج المرتزقة التركية والأجنبية، استجابة لارادة الشعب الليبي، فهو صاحب الأرض ووحده من يقرر تحديد مصيره.





وكانت قد أعلنت حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، اليوم الجمعة، الوقف الفوري لإطلاق النار، وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية.