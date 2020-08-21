عالم مصري في أمريكا يخترع شريحة موبايل لتعقيم الأسطح بدون مواد تطهير.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" عبر قناة "دى إم سي"، فيديو يرصد تجربة ناجحة لعالم مصري في أمريكا يخترع شريحة موبايل لتعقيم الأسطح بدون مواد تطهير.





وقال فايق خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع": "هي فكرة خارج الصندوق وهي عبارة عن شريحة توضع في التليفون المحمول وتقوم بإخراج أشعة فوق البنفسجية تقتل الفيروسات والميكروبات".





من جانبه قال الدكتور أحمد ماضي باحث ورائد أعمال بالولايات المتحدة الأمريكية: "الفكرة جاءتني من خلال استخدام الأشعة فوق البنفسجية لتطهير أسطح المعمل وهو الأمر الذى دفعني خلال أزمة كورونا للتفكير في إختراع جهاز يناسب كل مواطن في تطهير الأسطح بشكل مباشر دون الحاجة لمطهرات".





القضاء من خلال هذا الجهاز على البكتيريا والفيروسات وفيروس كورونا يتم من خلال تقريبه من الأسطح بمسافة لا تزيد عن 2 سم.