AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الاثنين.. جامعة حلوان تنظم دورة لمكافحة العنف ضد المرأة

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم ناصر

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية عن بعد، لشهر اغسطس 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



اقرأ ايضًا .. تنسيق 2020.. معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة غدا

يأتى ذلك فى إطار السعى  الى تحديث  وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة . 


كما يأتي تنظيمها ؛ لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه.


ويتم عقد البرامج التدريبية عبر الفيديو كونفرانس لمدة يومين بواقع 20ساعة تدريبية لكل برنامج . 


 و من ضمن هذه البرامج  ، برنامج مكافحة العنف ضد المرأة يومي 24 - 25 أغسطس 2020 وتحاضر فيه الدكتورة أمل لطفي جاب الله استاذ القانون الدستوري والإداري بكلية الحقوق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دورة حول تصميم المقرارت الإلكترونية بجامعة حلوان

جامعة حلوان تنظم دورة حول استخدام التكنولوجيا في التدريس

22 أغسطس.. جامعة حلوان تنظم دورة عن الجوانب القانونية بالجامعات

24 أغسطس.. جامعة حلوان تنظم دورة لمكافحة العنف ضد المرأة

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان ينظم دورة ببرنامج علم النفس

24 أغسطس.. جامعة حلوان تنظم دورة لمكافحة العنف ضد المرأة

ترشيحاتنا

وزنه قارب 300 كيلو.. شاهد.. لحظة نقل مصاب السمنة لعلاجه بعد قرار الرئيس

إسلام الشاطر عن رمضان صبحي: سيعلم نتيجة انضمامه لـ بيراميدز بعد الاعتزال

أخبار التوك شو.. البرلمان الليبي: شعبنا يفرح عندما يتحدث السيسي عن أزمتنا.. وجامعة كفر الشيخ: علاج الطالب أحمد عمر صاحب واقعة التنمر على نفقتنا

أصفر زاهي .. زوجة يوسف الشريف بإطلالة صيفية وسط الأشجار

تعرف علي كواليس مفاوضات بيراميدز مع مهاجم الأهلي.. فيديو

جامعة كفر الشيخ: علاج الطالب أحمد عمر صاحب واقعة التنمر على نفقتنا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركه مشرفًا وعاد إليه رئيسًا.. أول من صلى في ثالث أكبر مسجد في العالم بعد افتتاحه| صور

بـ تايجر.. رانيا فريد شوقي فى إطلالة تخطف الأنظار على انستجرام

الفجل والجنزبيل.. أطعمة تقضي على نزلات البرد