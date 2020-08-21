AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

7 فوائد لا تعلمها عن تناول الفتة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:31 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
تحتوي الفتة على العديد من العناصر الغذائية المهمة  لصحة الإنسان، لذلك تعتبر من الخضروات المفضلة للكثير؛ لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الذي يحتاجها الجسم.

لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الفتة وهى:

1- الحفاظ على رطوبة الجسم، لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية بجسم الإنسان، وتعويض ما يفقده من أملاح ومعادن ومياه من خلال التعرق الناتج عن التعرض المباشر لأشعة الشمس في فصل الصيف.

2- يحتوي على فيتامين ك، الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم من الأطعمة، ما يحافظ على صحة العظام، ويقلل من فرص إصابته بالهشاشة والكسور.

3- يعتبر من الخضروات الغنية بالألياف، والبوتاسيوم، والمغنسيوم، وجميعها من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، كما تقلل من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والأزمات القلبية، فضلًا عن خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم، والوقاية من تصلب الشرايين.

4- يعد الاختيار الأمثل لمرضى السكري، لاحتوائه على نسبة من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساهم في ضبط مستويات السكر بالدم.
5- يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل مادة البكتين، التي تحارب الشوارد الحرة، ما يقلل من فرص الإصابة بالأورام السرطانية.

6- يحافظ على نضارة البشرة ويساهم في علاج حروق الشمس عند تقطيعه ووضعه على البشرة، لاحتوائه على نسبة عالية من المياه، التي تساهم في ترطيب الجلد.

7- تساهم الألياف الموجودة بالقثاء في تحسين حركة الأمعاء، والتقليل من فرص الإصابة بعسر الهضم، والإمساك، والانتفاخ، والغازات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث حال تناولك التين الشوكي الأحمر يوميا؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول القثاء؟

ترشيحاتنا

بـ فستان قصير مطرز .. بوسي تبرز أنوثتها في إطلالة جديدة

قالولي شكلك مينفعش.. حكاية طالب التربية الرياضية التي هزت السوشيال ميديا.. صور

نوع من الخضار يكافح التهابات العظام.. تعرف عليه

بعد وقف إطلاق النار .. طائرة تركية تهبط في قاعدة الوطية تقل مرتزقة ومعدات

فرنسا: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة إيجابية يجب تطبيقها على أرض الواقع

بعد وقف إطلاق النار.. مستشار ليبي يكشف أسرار التحول فى موقف السراج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النساء أكثر المصابين.. 3 أنواع من الأطعمة تساعدك في محاربة الاكتئاب

على أنقاض كنيسة.. افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم.. 120 ألف مُصل وموقف يتسع لـ4000 سيارة.. صور

مواصفات أشهر 5 سيارات دفع رباعي في السعودية.. صور