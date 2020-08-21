7 فوائد لا تعلمها عن تناول الفتة

تحتوي الفتة على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، لذلك تعتبر من الخضروات المفضلة للكثير؛ لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الذي يحتاجها الجسم.





لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الفتة وهى:





1- الحفاظ على رطوبة الجسم، لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية بجسم الإنسان، وتعويض ما يفقده من أملاح ومعادن ومياه من خلال التعرق الناتج عن التعرض المباشر لأشعة الشمس في فصل الصيف.





2- يحتوي على فيتامين ك، الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم من الأطعمة، ما يحافظ على صحة العظام، ويقلل من فرص إصابته بالهشاشة والكسور.





3- يعتبر من الخضروات الغنية بالألياف، والبوتاسيوم، والمغنسيوم، وجميعها من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، كما تقلل من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والأزمات القلبية، فضلًا عن خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم، والوقاية من تصلب الشرايين.





4- يعد الاختيار الأمثل لمرضى السكري، لاحتوائه على نسبة من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساهم في ضبط مستويات السكر بالدم.

5- يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل مادة البكتين، التي تحارب الشوارد الحرة، ما يقلل من فرص الإصابة بالأورام السرطانية.





6- يحافظ على نضارة البشرة ويساهم في علاج حروق الشمس عند تقطيعه ووضعه على البشرة، لاحتوائه على نسبة عالية من المياه، التي تساهم في ترطيب الجلد.





7- تساهم الألياف الموجودة بالقثاء في تحسين حركة الأمعاء، والتقليل من فرص الإصابة بعسر الهضم، والإمساك، والانتفاخ، والغازات.



