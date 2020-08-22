دورة عن الجوانب القانونية بالجامعات بجامعة حلوان.. اليوم

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية عن بعد، لشهر أغسطس 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





يأتى ذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز، وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.











كما يأتي تنظيمها لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه.





ويتم عقد البرامج التدريبية عبر الفيديو كونفرانس لمدة يومين بواقع 20 ساعة تدريبية لكل برنامج.

ومن ضمن هذه البرامج، برنامج الجوانب القانونية بالجامعات يومي 22 - 23 أغسطس 2020، ويحاضر فيه الدكتور حسين مقداد، أستاذ مساعد القانون العام بكلية الحقوق.