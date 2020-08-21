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محافظات

نتائج انتخابات الأسنان ببني سويف.. فوز مدير المستشفيات بمقعد تحت السن

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:40 م
نتائج انتخابات نقابة
نتائج انتخابات نقابة الاسنان ببني سويف
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محمد عبدالحليم
أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي بالنقابة الفرعية لأطباء الأسنان بمحافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، عن فوز الدكتور محمود حسين مدير إدارة الطوارئ والمستشفيات بمديرية صحة بنى سويف بمقعد تحت السن.

كما أسفرت النتائج عن فوز الدكتور ماجد صبحى بمقعد فوق السن بانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء بنى سويف.
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وتنافس على مقعد تحت السن كلا من الدكتور محمود حسين والدكتور إسلام محمد يونس، والدكتور عبدالرحمن حمدان، كما تنافس على مقعد فوق السن الدكتور ماجد صبحى، والدكتور محمد مصطفى.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائى برئاسة المستشار كرم حجازى وسط تأمين من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف.
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