نتائج انتخابات الأسنان ببني سويف.. فوز مدير المستشفيات بمقعد تحت السن

أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي بالنقابة الفرعية لأطباء الأسنان بمحافظة بنى سويف ، اليوم الجمعة، عن فوز الدكتور محمود حسين مدير إدارة الطوارئ والمستشفيات بمديرية صحة بنى سويف بمقعد تحت السن.





كما أسفرت النتائج عن فوز الدكتور ماجد صبحى بمقعد فوق السن بانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء بنى سويف.

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وتنافس على مقعد تحت السن كلا من الدكتور محمود حسين والدكتور إسلام محمد يونس، والدكتور عبدالرحمن حمدان، كما تنافس على مقعد فوق السن الدكتور ماجد صبحى، والدكتور محمد مصطفى.



