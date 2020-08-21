الأعلى للجامعات ووزارة الاتصالات يشيدان بالبنية التحتية التكنولوجية لجامعة عين شمس

شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، فعاليات الجلسة الختامية لزيارة فريق مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزاره الاتصالات وذلك في اطار زيارتهم للجامعة والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام لدعم وتقييم عملية التحول الرقمي للجامعات المصرية وتحويلها لجامعات ذكية.









وعرضت خلال الجلسة الختامية النتائج التفصيلية لتقرير الفريق والذى يقدم توضيحا شاملا وعاما لمراجعة النواحي التكنولوجيا والفنية الخاصة بالتحول الرقمي وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب والدكتور نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.









واستعرض الفريق بعض النتائج والاصلاحات التي تمت لإعادة البنية التحتية لمركز البيانات بالجامعة وتطويرها والذي سيفتتح في شهر اكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه يعتبر إحدى نقاط القوة حيث تمتلك جامعة عين شمس بنيه تحتية تكنولوجية قوية، كما تم استعراض النظام الالكتروني، والذي تم تصميمه تحت اشراف الدكتوره نجوى بدر عميد كلية الحاسبات بالجامعة والخاص باداره قطاعات الجامعة المختلفه وقد اثنى الفريق على نقاط القوه التي تمتلكها الجامعه.





وأضاف الفريق أن مبادرة التحول الالكتروني والتي بدأت في سبتمبر 2019 ومستمرة إلى الآن ساهمت في مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا، والتي دعت إلى إنشاء الجامعات بنية تحتية الكترونية ذكية لمواجهة الوباء وأثره في العملية التعليمية.





وأوضح الفريق أن كافة هذه العوامل كان لها اثرا كبيرا في جعل جامعه عين شمس له السبق في وقف الآثار السلبية للوباء العالمى وذلك بمساعدة قواعد بياناتها القوية.





كما أعطى الفريق بعض النقاط الاسترشاديه التي يمكن للجامعه استخدامها لاداره الحرم الجامعي الكترونيا بالإضافة لبعض النصائح التي يمكن ان تمثل نقاط فارقه بينها وبين اية جامعة مصرية أخرى.