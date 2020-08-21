انطلاق منافسات المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف

بدأت اليوم الجمعة منافسات المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف وسط إجراءات احترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد .





وشهدت البطولة -المؤجلة منذ شهر مارس الماضي في أعقاب جائحة فيروس كورونا - مشاركة ٤٦ ناديا وأكاديمية ومراكز شباب و ٣٠٩ سباحا وسباحة.





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وأقيمت البطولة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي بحضور الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.





وأسفرت نتائج مرحلة ١٦-١٧ سنة مونو بنات عن فوز لاعبة الاتحاد السكندرى جودى شريف الماس بالمركز الأول في سباق 100 م وفازت لاعبة الصيد القاهرى مريم ايهاب انور بالمركز الثاني واحتلت كنزى محمد حسن من نادى المؤسسة العسكرية المركز الثالث.





وفي سباق 100م زعانف انسات مونو مرحلة 16-17 سنة فازت هالة وليد علي من نادى وادى دجلة بالمركز الأول ، شهد محمد عبد اللطيف من نادى الأسطول بالمركز الثانى ،اسراء ايهاب زامل من نادى البنك الأهلي بالمركز الثالث.





وفي سباق 100م زعانف مرحلة 18-19 انسات مونو فازت مايا هيثم من نادى الجيش بالمركز الاول ،ندى ابراهيم من نادى سموحة بالمركز الثاني ، منة أحمد من نادى الغابة بالمركز الثالث.





وفي سباق 100 م عمومي انسات مونو حصلت هديل محمود عبد الكريم من نادى الصيد القاهرى علي المركز الاول ، وفازت الاء عبد اللطيف من نادى سموحة بالمركز الثاني وجاءت رؤى محمد من نادى الغابة بالمركز الثالث.





واسفرت نتائج سباق 100 م زعانف مرحلة 16-17 سنة عن فوز ايات احمد السيد من النادى الغابة بالمركز الاول ، حبيية رأفت من مركز شباب الجزيرة بالمركز الثاني ، جانا سمير من نادى الغابة بالمركز الثالث.





وفي سباق 100م زعانف مرحلة 16-17 سنة فازت ندى محمد عبده من نادى قناة السويس بالمركز الاول ،وفازت رهف احمد من نادى الشرقية بالمركز الثاني و منك اللله محمد من نادى عين الصيره بالمركز الثالث.





وفي مرحلة 18-19 سنة فازت مريم جلال من نادى الغابة بالمركز الاول، ونور اسماعيل من المنطقة الاقتصادية بالمركز الثاني ،ومى محمد من المؤسسة العسكرية بالمركز الثالث.





وفي مرحلة العمومي من نفس السباق فازت ندى احمد عثمان من نادى بنك الاسكندرية بالمركز الاول ، يمنى خالد من نادى الغابة بالمركز الثاني،ميار محمد من نادى البنك الاهلي في القاهرة بالمركز الثالث .





واسفرت نتائج منافسات سباق 400م مرحلة 16-17 سنة عن فوز جودى شريف الماس من نادى الاتحاد السكندرى بالمركز الاول ،ومريم ايهاب من نادى الصيد القاهرى بالمركز الثاني ،ملك وليد من نادى الغابة بالمركز الثالث.









وفي منافسات سباق 400 م مرحلة 18-19 سنة فازت مايا هيثم من نادى الجيش بالمركز الاول ،جانا محمد من نادى الغابة بالمركز الثاني ، ريهام حسن من نادى وادى دجلة بالمركز الثالث.





وفي سياق 400 م عمومي سيدات فازت هديل محمود من نادى الصيد بالمركز الاول ، علا عبد اللطيف من نادى سموحة بالمركز الثاني ، رؤى محمد جمال من نادى الغابة بالمركز الثالث.





وفي سباق تتابع 4✖️100 مختلط مرحلة 16-17 فاز فريق وادى دجلة بالمركز الاول ،الغابة بالمركز الثاني ، الجيش بالمركز الثالث.





وفي سباق 4✖️100 تتابع مختلط مرحلة 18-19 سنة فاز فريق الجيش بالمركز الاول ، الصيد بالمركز الثاني ، وادى دجلة المركز الثالث.





وفي سباق 4✖️100 تتابع مختلط مرحلة العمومي فاز فريق الغابة بالمركز الاول ، البنك الاهلي بالمركز الثاني ، الصيد بالمركز الثالث.









وفي منافسات الرجال اسفرت نتائج منافسات سياق 100 م مرحلة 16-17 سنة عن فوز يوسف رمضان من نادى الرياضي البحرى بالمركز الاول ،محمود وليد من نادى الغالى المركز الثاني ، مروان علي القناة المركز الثالث.





وفي منافسات مرحلة 100 م مونو مرحلة 18-19 سنة فاز سيف الدين ايمن من نادى الغابة بالمركز الاول ، زياد محمد من نادى الشرطة بالمركز الثاني ، أحمد صابر من نادى سموحة بالمركز الثالث.





وأسفرت نتائج العمومي 100م مونو عن فوز علاء الدين محمد من نادى القناة بالمركز الاول ،عمر شريف الماس من نادى الاتحاد السكندرى بالمركز الثاني ،مصطفي توفيق من نادى الغابة بالمركز الثالث.





وفاز احمد ايهاب من نادى الغابة بالمركز الاول في سباق 100م زعانف مرحلة 16-17 سنة وجاء في المركز الثاني يوسف محمود من نادى الجيش وجاء في المركز الثالث ادهم محمد من نادى الجيش.









وفي منافسات 100م زعانف مرحلة 18-19 فاز احمد جمال من نادى الغابة بالمركز الاول ، محمد ناجى من نادى المؤسسة العسكرية ،يوسف عيد الفتاح من نادى الغابة بالمركز الثالث.





وفى مرحلة عمومي 100م زعانف عمومي فاز محمد مسعد من نادى الغابة بالمركز الاول ، مروان ابراهيم من نادى الجيش بالمركز الثانى ، مصطفي ابراهيم من نادى الجيش بالمركز الثالث.





وفي منافسات 400م مونو مرحلة 16-17 سنة فاز احمد تامر من نادى وادى دجلة بالمركز الاول ، عمر علي بكر من نادى الرياضي البحرى بالمركز الثاني ، محمود وليد من نادى الغابة بالمركز الثالث.





وأسفرت نتائج منافسات 400م مونو مرحلة 18-19 عن فوز زياد محمد من نادى الشرطة بالمركز الاول ، سيف الدين ايمن من نادى الغابة بالمركز الثاني ، ابراهيم خليفة من نادى الجيش بالمركز الثالث.



