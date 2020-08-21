مصطفى درويش: كنت هعتزل قبل بـ 100 وش والمسلسل غير حياتي.. فيديو

قال الفنان مصطفي درويش إن مسلسل بـ 100 وش من الأعمال الفنية التي غيرت حياته.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "بير ريا وسكينة" المذاع على قناة "النهار": "عملت قبل بـ 100 وش العديد من الأدوار، ولكن مسلسل بـ 100 وش كان الأكثر شعبية وتأثير.



وتابع: "كنت هعتزل الفن قبل مسلسل بـ 100 وش..بس اللي حصل دا بتاع ربنا".



وواصل قائلا: ماليش أصحاب كتير قريبين مني من الممثلين.. مصطفى شعبان بس اللي قريب مني ولكن الباقي أصحاب".