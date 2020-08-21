AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى درويش: كنت هعتزل قبل بـ 100 وش والمسلسل غير حياتي.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:15 م
الفنان مصطفي درويش
الفنان مصطفي درويش
Advertisements
اسراء صبري
قال الفنان مصطفي درويش إن مسلسل بـ 100 وش من الأعمال الفنية التي غيرت حياته.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "بير ريا وسكينة" المذاع على قناة "النهار": "عملت قبل بـ 100 وش العديد من الأدوار، ولكن مسلسل بـ 100 وش كان الأكثر شعبية وتأثير.

وتابع: "كنت هعتزل الفن قبل مسلسل بـ 100 وش..بس اللي حصل دا بتاع ربنا".

وواصل قائلا: ماليش أصحاب كتير قريبين مني من الممثلين.. مصطفى شعبان بس اللي قريب مني ولكن الباقي أصحاب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابته بـ كورونا .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ مصطفى درويش

بعد اصابته بكورونا.. مصطفى درويش يعلق على دعم الجمهور له

كنت بضرب بيك المثل.. عمر الشناوي ينعي مدير أعمال محمد عز

مصطفى درويش بعد إصابته بـ كورونا: أنا أحسن كتير.. هانت

أحمد مكى وهاني رمزي.. حسين أبو حجاج يتحدث عن الفنانين الأقرب له.. فيديو

راندا البحيري: هنيدي بيغيرلي مودي في ثانية

ترشيحاتنا

من غرفة النوم.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل بـ فيديو راقص|شاهد

حكاية طالب رفضته تربية رياضية كفر الشيخ بسبب شكله .. أحمد عمر : مليش ذنب .. وعميد الكلية : هيكون مبدع في مكان تاني

رغم أزمة كورونا.. الزراعة: لا نية لرفع أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

بعد قضية إنكار نسب أولاد هالة صدقي.. التفاصيل الكاملة لخلافات النجوم الزوجية

كان نايم في حضني واتغدر بيه.. والد العريس المذبوح قبل زفافه يروي تفاصيل الجريمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النساء أكثر المصابين.. 3 أنواع من الأطعمة تساعدك في محاربة الاكتئاب

على أنقاض كنيسة.. افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم.. 120 ألف مُصل وموقف يتسع لـ4000 سيارة.. صور

مواصفات أشهر 5 سيارات دفع رباعي في السعودية.. صور