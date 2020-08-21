قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة بدءا من مساء اليوم

أعلنت محافظة الجيزة، عن أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستقطع المياه لمدة 8 ساعات، عن عدة مناطق ومتفرعاتها، اعتبارا من العاشرة مساء اليوم.





وتشمل المناطق التي سيتم قطع المياه عنها: "سهل حمزة ومتفرعاته – شارع خالد أمين ومتفرعاته – شمال شارع فيصل اتجاه الرماية من المريوطية حتي الطالبية– يمين شارع الهرم اتجاه الرماية من المريوطية حتي الطالبية ".





وأشارت إلى أن عملية قطع المياه تبدأ اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتي الساعة السادسة من صباح غد السبت الموافق 22 /8/ 2020؛ وذلك نظرا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بالمنطقة.



