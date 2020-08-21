AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة بدءا من مساء اليوم

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:22 م
قطع المياه
قطع المياه
Advertisements
محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة، عن أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستقطع المياه لمدة 8 ساعات، عن عدة مناطق ومتفرعاتها، اعتبارا من العاشرة مساء اليوم.

وتشمل المناطق التي سيتم قطع المياه عنها: "سهل حمزة ومتفرعاته – شارع خالد أمين ومتفرعاته – شمال شارع فيصل اتجاه الرماية من المريوطية حتي الطالبية– يمين شارع الهرم اتجاه الرماية من المريوطية حتي الطالبية ".

وأشارت إلى أن عملية قطع المياه تبدأ اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتي الساعة السادسة من صباح غد السبت الموافق 22 /8/ 2020؛ وذلك نظرا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بالمنطقة.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الثلاثاء.. انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة

شركه مياه الشرب تعلن انقطاع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة.. تعرف عليها

قطع المياه عن بعض مناطق بالجيزة يوم الجمعة لمدة 8 ساعات

قطع المياه عن 4 مناطق فى الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها

قطع المياه 8 ساعات ببعض مناطق الجيزة غدًا الجمعة بسبب تحويلات مترو الأنفاق

ترشيحاتنا

رسالة شكر عاجلة من السراج للرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

بعد إعلانه وقف إطلاق النار.. البرلمان الليبي عن السراج: لا نثق به.. فيديو

بعد آيا صوفيا.. أردوغان يأمر بتحويل كنيسة شورا البيزنطية الأرثوذكسية إلى مسجد

من غرفة النوم.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل بـ فيديو راقص|شاهد

كان نايم في حضني واتغدر بيه.. والد العريس المذبوح قبل زفافه يروي تفاصيل الجريمة

120 مليون بر.. رئيس الوزراء الإثيوبي يطالب بالاستعداد للمرحلة الحاسمة من سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النساء أكثر المصابين.. 3 أنواع من الأطعمة تساعدك في محاربة الاكتئاب

على أنقاض كنيسة.. افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم.. 120 ألف مُصل وموقف يتسع لـ4000 سيارة.. صور

مواصفات أشهر 5 سيارات دفع رباعي في السعودية.. صور