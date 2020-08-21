قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة بدءا من مساء اليوم

أعلنت محافظة الجيزة، عن أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستقطع المياه لمدة 8 ساعات، عن عدة مناطق ومتفرعاتها، اعتبارا من العاشرة مساء اليوم.
وتشمل المناطق التي سيتم قطع المياه عنها: "سهل حمزة ومتفرعاته – شارع خالد أمين ومتفرعاته – شمال شارع فيصل اتجاه الرماية من المريوطية حتي الطالبية– يمين شارع الهرم اتجاه الرماية من المريوطية حتي الطالبية ".
وأشارت إلى أن عملية قطع المياه تبدأ اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتي الساعة السادسة من صباح غد السبت الموافق 22 /8/ 2020؛ وذلك نظرا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بالمنطقة.
وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.