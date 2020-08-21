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منحة مجانية من جامعة زويل كلية العلوم لـ أحمد مدحت أول ثانوية أزهرية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
خصص الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، حلقة اليوم لـ الاحتفال بأوائل الثانوية العامة.

وتلقي أحمد مدحت الأول على الثانوية الأزهرية، منحة مجانية من جامعة زويل كلية العلوم، وقال  الدكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، "نرحب به في مدينة زويل خاصةً أنه يحب مادة الفيزياء، ويمكنه أن يخوض اختبار القبول في الجامعة، لكي يحقق حلمه، وتكون باكورة الانطلاق في حياته الأكاديمية والعلمية والبحثية".

ونوه إلى أن مدينة زويل تعمل على تقديم الفرصة للمصريين للحصول على علم متميز في مجالي العلوم والتكنولوجيا، حيث أنها تختص ببرامج العلوم وبرامج الهندسة.

وأردف: "هذا العرض الذي أعرضه على أحمد هو منحة دراسية لمحمود عبد ربه بعدما يجتاز اختبار القبول".
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