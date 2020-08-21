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الأهلي والزمالك.. شريف عبد المنعم يتوقع نتيجة مباراة القمة 120

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:31 م
شريف عبد المنعم
شريف عبد المنعم
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محمد حليم قنديل

قال شريف عبد المنعم نجم نادي الأهلي السابق، إن مباراة القمة بروفة جديدة للفريقين استعدادا لنهايات بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وأضاف شريف عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الأهلي دائما يلعب بروح البطل وهذا ما نراه في الملعب في كل مباراة.


وتابع نجم الأهلي السابق أنه يتوقع فوز النادي الأهلي غدا، مشيرا إلى أنه هذه المباراة هي بروفة للعوامل الفنية حتى يتم وصولهم الي دوري أبطال أفريقيا.


وأوضح شريف عبد المنعم أن مباراة الغد هي حدث كبير في مصر، وهذا يعني اننا قد انتصرنا علي فيروس كورونا المستجد.


وأشار إلي أنه يتمني ان تمر مباراة الغد بشكل جيد؛ لكي تسعد الجميع لان تلك المباراة بين فريقين لهما جماهير عريضة.

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