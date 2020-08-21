أخطاء شائعة يجب تجنبها عند بيع سيارتك على الإنترنت

الكثير من مالكي السيارات في مصر يرغبون في تغيير سياراتهم كل فترة مما يدفعهم لبيع سياراتهم المستعملة وعند شروعهم في بيع سياراتهم سواء للتجار أو علي الإنترنت يرتكبون أخطاء تجعلهم لا يستطيعون بيعها بسعر عادل.





وفي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع حول الأخطاء الشائعة بين السائقين والتي تقلل من سعر السيارة المباعة.









نصائح يجب اتباعها عند بيع سيارتك المستعملة:





1- قم بالبحث عبر الإنترنت عن متوسط سعر سيارتك العادل في سوق السيارات.









2- قبل البيع يجب عليك أن تقوم بعمل كل الصيانات اللازمة للسيارة سواء بطارية أو تغيير زيت أو كاوتش أو إاجراء بعض أعمال السمكرة والدهان لأن أتفه الأشياء تقلل من سعر سيارتك وتجعل موقفك ضعيف أمام البائع.





3- في حالة صيانة سيارتك في التوكيل أو حتي في المراكز المتخصصة يجب أن تحتفظ بجميع ملفات وفواتير الصيانة وتبرزها للمشتري عند إجراء المعاينة الأولي والمبدئية للسيارة لأن هذه الأوراق و الوثائق تعزز من سيارتك و تجعله علي علم أن مالكها يهتم بها ولا يبخل عليها في الصيانة ومن ثم تبيعها بمبلغ جيد لأن المشتري بالكاد يريد سيارة تشبه الجديدة في كل شيء.





4- لا تتعجل في بيع سيارتك بل انتظر حتي تسمع سعرا وسعرا آخر وتقارن بين العروض المتاحة وتختار أفضلها وتجنب بيعها لأول مشتر.





5- قم بغسلها بالكيماوي لتعود كالجديدة فتشرح قلب المشتري وتجعله غير قادر علي مناقشتك في السعر وتتم عملية البيع بنجاح.





6- قم بعمل أكثر من إعلان علي منصات بيع السيارات المختلفة علي الإنترنت واختار المواقع الشهيرة لمثل هذه الأشياء.





7- عند عمل إعلان لبيع سيارتك تأكد من أنك تذكر أدق التفاصيل وتصوير السيارة صور واضحة واذكر عداد الكيلو متر وحالة السيارة و مدة الرخصة وحتي المرور التابع له السيارة وقم بمقابلة المشتري في مكان مناسب وتجنب تجربته لسيارتك قبل الشروع في الشراء ودفع عربون مناسب ثم توجه اليوم التالي للشهر العقاري لاتمام عملية البيع.