مسحة الزمالك سلبية قبل مواجهة الأهلي

أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الجهاز الطبي لنادي الزمالك ، بسلبية مسحة لاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري ، قبل مباراة القمة أمام الأهلي ، المقرر لها غدا السبت ، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.





وكانت اللجنة الطبية باتحاد الكرة ، قررت خضوع لاعبي الفريق لمسحات طبية قبل المباريات الرسمية بـ ـ48 ساعة.





وكان الزمالك ينتظم في معسكر مغلق ظهر اليوم بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة استعدادا للقمة.





ويواجه الزمالك نظيره الاهلي غدا فى الجولة الـ21 علي ملعب استاد القاهرة.