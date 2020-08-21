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برلمان

عضو بالشيوخ: وقف إطلاق النار بالحلول السياسية في ليبيا انتصار للرؤية المصرية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:41 م
وقف اطلاق النار باليبيا
وقف اطلاق النار باليبيا
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فريدة محمد
قال النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، إن تطورات المشهد الليبي بوقف العمليات العسكرية وعودة حكومة السراج للحلول السياسية، تمثل خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية الشاملة نحو طموحات الشعب الليبى، وانتصار للرؤية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم، مؤكدا أن هذه الخطوة ماكانت تحدث لولا الموقف المصري الحاسم سواء فيما يتعلق  بالخط الأحمر الذي لم يكن يتم تجاوزه بشأن سرت، وأيضا إعلان القاهرة، الذي ساهم  في توجيه الوضع الليبي تجاه نصابه الصحيح، بهدف إقامة دولة وطنية موحدة مدنية مستقرة على أرض ليبيا.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن  الموقف المصري كان واضح وحاسم منذ البداية، حيث تعامل دائم بشرف، وعدم القفز على مكاسب الاشقاء أو الطمع في ثرواتهم.
 
وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات، وبالتالي استرجاع السياة الوطنية الكاملة، متمنيا طي صفحة الصراع والانقسام عبر مسيرة سلمية للوصول إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية على أرض الواقع.
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