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رياضة

مفاجأة.. ريال مدريد يتقدم بعرض رسمي لشراء ميسي من برشلونة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:13 م
ميسي
ميسي
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إسماعيل محمود
أكد الصحفي الأرجنتيني برونو أكوستا، أن نادي ريال مدريد الإسباني قدم عرضًا رسميًا للحصول على خدمات مواطنه ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية في الأيام الماضية بأن ميسي لا يرغب في استكمال مشواره مع برشلونة ويريد الرحيل عن الفريق.

ونشر أكوستا تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر جاء فيها: "ريال مدريد تقدم بعرض رسمي لبرشلونة للحصول على ميسي، وقام برشلونة بإخبار اللاعب بذلك العرض."

وأكد أكوستا أن ميسي سينظر في عرض ريال مدريد ومن ثم يقرر قبوله أو رفضه.

وودع نادي برشلونة الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي على يد بايرن ميونخ الألماني بنتيجة تاريخية وهي الخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين.
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