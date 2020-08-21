AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هاني الناظر يحذر من اتباع هذه الخطوات عند الحرق

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:09 م
هاني الناظر
هاني الناظر
Advertisements
نهى هجرس
يتعرض الكثير من الأشخاص لـ الحروق، وخاصة في فصل الصيف نتيجة للجلوس في الشمس لفترات طويلة.

كما يتعرض الكثير من الأطفال الصغار للحروق كل عام، وحذر الدكتور هاني الناظر أخصائى الجلدية من الخطوات الخاطئة التى يتم اتباعها عند التعرض للحروق.


ونشر على صفحة الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، مرة أخرى أذكر حضراتكم عند التعرض لا قدر الله لحروق بالجلد نتيجة سوائل ساخنة يجب عدم وضع ثلج أو ماء بارد علي المكان المصاب نهائيا.

 ولكن نقوم فورا بوضعه تحت تيار سريع من ماء الحنفية العادي ثم يتم تجفيفه بقماش قطن وبعد ذلك نقوم بدهانه بكريم حروق مثل ميبو مرتين يوميا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني الناظر يحذر من عادات تسبب الحرائق مع حرارة الجو

بالفيديو .. كيف تتخلصين من وزنك الزائد بطريقة آمنة؟

لصحة البشرة .. هاني الناظر يحذر من 5 عادات ضارة بالجلد

لو هتتجوزي قريب.. هاني الناظر يقدم العلاجات الكاملة لمشاكل الشعر.. وأكثر من نصيحة للبشرة.. وأهم المستلزمات لحقيبتك في الصيف

المشاكل و العلاج .. هاني الناظر يكشف عن خمس مشكلات تصيب الجلد فى الصيف

بعد الحرائق والانفجارات| اكتشف الاسعافات الاولية للحروق.. أنواعها وعلاجها

ترشيحاتنا

طبيب يحذر من أقراص للصداع يستخدمها المصريون تسبب الفشل الكلوي والكبدي.. فيديو

سمير فرج: مرتزقة ليبيا مقبضوش من 3 شهور ووقف إطلاق النار ضربة لـ أردوغان

شاهد| نجوم الفن في خطوبة ابنة المنتج مدحت العدل

انتهت صلاحيتهم.. 9 لاعبين خارج برشلونة الموسم المقبل بعد فضيحة بايرن ميونخ

في الجيم.. ياسمين عبد العزيز تستعرض لياقتها البدنية

سقوط سقف عقار على سيدة بحي الجمرك في الإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة للجدل

هاني الناظر يحذر من اتباع هذه الخطوات عند الحرق

لمرضى التهاب الكبد.. احرص على تناول هذه الأطعمة خلال اليوم