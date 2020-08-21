هاني الناظر يحذر من اتباع هذه الخطوات عند الحرق





ونشر على صفحة الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، مرة أخرى أذكر حضراتكم عند التعرض لا قدر الله لحروق بالجلد نتيجة سوائل ساخنة يجب عدم وضع ثلج أو ماء بارد علي المكان المصاب نهائيا.



