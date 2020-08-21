هاني الناظر يحذر من اتباع هذه الخطوات عند الحرق

يتعرض الكثير من الأشخاص لـ الحروق، وخاصة في فصل الصيف نتيجة للجلوس في الشمس لفترات طويلة.
كما يتعرض الكثير من الأطفال الصغار للحروق كل عام، وحذر الدكتور هاني الناظر أخصائى الجلدية من الخطوات الخاطئة التى يتم اتباعها عند التعرض للحروق.
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ونشر على صفحة الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، مرة أخرى أذكر حضراتكم عند التعرض لا قدر الله لحروق بالجلد نتيجة سوائل ساخنة يجب عدم وضع ثلج أو ماء بارد علي المكان المصاب نهائيا.
ولكن نقوم فورا بوضعه تحت تيار سريع من ماء الحنفية العادي ثم يتم تجفيفه بقماش قطن وبعد ذلك نقوم بدهانه بكريم حروق مثل ميبو مرتين يوميا.