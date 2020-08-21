الأول على الثانوية الأزهرية: لن ألتحق بالطب وأفضل كلية العلوم .. فيديو

قال أحمد مدحت مصطفي الأول على الثانوية الأزهرية، إن والده هو من حفزه على أن يدرس في الأزهر الشريف، حيث إنه أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون في الجامعة.





وتابع خلال لقاء ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة "دى إم سي"، تقديم الإعلامي أحمد فايق : "لم أختر دخول الأزهر، لكني اخترت البقاء فيه، ووالدي كان دائمًا ما يمثل قدوة لي، حتى لو لم يكن هدفي هو الانضمام إلى الكلية التي يُدرس فيها، لكنه كان دائمًا ما يشجعني على المذاكرة".





ونوه إلى أن الشخصيات المصرية العلمية العظيمة مثل أحمد زويل وعلي مصطفى مشرفة لم يكونوا خريجي كليات قمة، لافتا إلى أنه لن يختار الالتحاق بكلية الطب، لكنه سيلتحق بكلية العلوم لأنه يفضل دراسة الفيزياء.





وأشار إلى أن صديقًا له حصل على نسبة نجاح 100% العام الماضي وفضل الالتحاق بكلية اللغة العربية.



