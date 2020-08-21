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نجم الزمالك السابق: الخط الهجومي لدى الأهلي ضعيف وهناك غيابات وإصابات كثيرة في الفريق.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:32 م
وليد صلاح عبد اللطيف
وليد صلاح عبد اللطيف
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محمد حليم قنديل

قال وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق, إنه يتمنى فوز نادي الزمالك في مباراة القمة غدا في ظل اكتمال صفوفه.


وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية , أن الأهلي سيعاني من غيابات مؤثرة في الجانب الهجومي خلال مباراة القمة غدا.


وتابع نجم نادي الزمالك السابق أن نادي الزمالك مكتمل الخطوط وأن الحالة البدنية والذهنية للفريق عالية جدا وهذا يعطي للفريق أفضلية.


وأوضح وليد صلاح عبد اللطيف أن المشاكل الكثيرة التي حدثت في النادي الأهلي في الفترة الماضية أثرت علي مستوي الفريق إلي حد ما.


وأشار إلي أن هناك غيابات كثيرة في النادي الأهلي وكذلك إصابات أيضا وأن هناك مشكلة في الخط الهجومي لدي النادي.

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