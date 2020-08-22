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تعليم

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في اللغة العربية.. اليوم

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2020 امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية ، وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.


ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة 3 ساعات ، تبدأ من العاشرة صباحا ، وتستمر حتى تمام الواحدة ظهرا .

وكانت قد انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعدادات امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي ستنطلق السبت الموافق 22 أغسطس 2020.

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على جاهزية لجان الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت الخميس الماضي أعمال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة في الاطمئنان على تسليم اللجان للسادة رؤساء اللجان.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.
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