إسرائيل ترفع استعدادها لاحتمالية مواجهة عسكرية مع غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن تل أبيب بدأت في اتخاذ مجموعة من التدابير، لرفع درجة التأهب؛ استعدادها لاحتمالية موجة تصعيد جديدة مع قطاع غزة.





وأشارت القناة الثانية الإسرائيلية ، إلى تعزيز قوات الجيش الموجودة بالجنوب على الحدود مع غزة، بالإضافة إلى بطاريات القبة الحديدية في الجنوب، فيما تنتظر إسرائيل مجيئ المبعوث القطري للقطاع في محاولة لتهدئة الأجواء، وإذا لم تفلح جهوده في التهدئة، فمن المتوقع أن يكثف سلاح الجو الإسرائيلي من عمليات القصف على القطاع.





وأوضحت القناة أن الليلة الماضية كانت الأصعب على المستوطنين في مستوطنات غلاف غزة، حيث أطلقت 12 صاروخا من غزة باتجاه المستوطنات، أصاب أحدها منزلا واضطرت العائلة التي تسكنه إلى مغادرته، فيما تشير التقارير إلى ارتفاع عدد طالبي المساعدة الطبية النفسية بنسبة 50% في غلاف القطاع بسبب الوضع الأمني هناك.





وقررت إسرائيل إعلان المنطقة المتاخمة للحدود منطقة مغلقة، خشية استهداف قوات الجيش أو المزارعين العاملية في المستوطنات القريبة من الجدار العازل.





ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها إن إسرائيل ترغب في التوصل لتهدئة مع حركة حماس، لكن بالتوازي مع ذلك هناك استعدادات لمزيد من التدهور في الأوضاع بالجنوب.