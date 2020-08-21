أول ثانوية أزهرية يشكو من الصرف الصحي بقريته.. والإسكان تجيب

وجه أحمد مدحت مصطفى الأول على الثانوية الأزهرية، شكوى على الهواء، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC".





وقال مدحت:" إنه من قرية بني محمديات بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، لا يسلط عليها الضوء كثيرًا، وتعاني من مشكلة الصرف الصحي"..





ومن جانبه عقب الدكتور طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشؤون البنية التحتية والصرف الصحي، على الأمر، قائلًا إن القرية كبيرة تحتوي على محطتي رفع تبرع بهما الأهالي، ويتبقى محطة المعالجة.





ونوه إلى أن الأرض التي نريد الحصول عليها لإقامة محطة المعالجة، 50 فدانا، وهناك جزء متداخل منها مع وزارة الآثار، وجارٍ التنسيق معها، للحصول على قرار التخصيص، والقرية مدرجة ضمن خطة العام المالي الحالي، وبعد صدور قرار التخصيص سيتم طرح المشروع لعمل الدراسات التصميمية مباشرة".





وتابع: "خلال هذا العام المالي سنحل المشكلة معها ونطرح المشروع للتصميم والتنفيذ على الشركات المنفذة".