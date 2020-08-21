VAR يلغي هدف التقدم لـ المقاولون العرب أمام أسوان

قرر الحكم محمود ناجي حكم مباراة المقاولون العرب واسوان الغاء هدف التقدم لـ المقاولون عقب اللجوء لـ الفيديو الذي اثبت انها كانت ضربه حره لصالح حارس مرمى اسوان.
احرز أحمد شيمي لاعب فريق اسوان الهدف الاول في مرمى فريقه أمام المقاولون العرب في الدقيقة 13 من عمر المباراة المقامة على ملعب اتحاد الشرطة ضمن الجوله الـ 21 من الدوري المصري.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب حقق فوزًا مهمًا علي الإنتاج الحربي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما يوم الإثنين الماضي، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة الـ20 بالدوري الممتاز.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.