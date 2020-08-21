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رياضة

VAR يلغي هدف التقدم لـ المقاولون العرب أمام أسوان

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:46 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قرر الحكم محمود ناجي حكم مباراة المقاولون العرب واسوان الغاء هدف التقدم لـ المقاولون عقب اللجوء لـ الفيديو الذي اثبت انها كانت ضربه حره لصالح حارس مرمى اسوان. 

احرز أحمد شيمي لاعب فريق اسوان الهدف الاول في مرمى فريقه أمام المقاولون العرب في الدقيقة 13 من عمر المباراة المقامة على ملعب اتحاد الشرطة ضمن الجوله الـ 21 من الدوري المصري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب حقق فوزًا مهمًا علي الإنتاج الحربي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما يوم الإثنين الماضي، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة الـ20 بالدوري الممتاز.


ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.

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