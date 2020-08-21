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تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يدعو"المرفوض في اختبارات التربية الرياضية بسبب شكله" إلى مكتبه

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:53 م
الطالب احمد عمر
الطالب احمد عمر
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قســـم التعليــــم

وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، دعوة الى أحمد عمر الطالب المرفوض في اختبارات كلية التربية الرياضية بسبب شكله للحضور إلى مكتبه.



وقال دسوقي إنه فور علمه بالواقعة تم التواصل مع الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة للوقوف على ملابسات الواقعة ووجه بنشر بيان توضيحي.


كما وجه رئيس الجامعة عميد كلية التربية الرياضية بالتواصل مع الطالب للحضور إلى الجامعة غدا السبت لإيضاح الحقائق وبحث تظلمه و أكد استعداد الجامعة فور التحاق الطالب بإحدي كلياتها تقديم أقصي خدمة طبية ممكنة للطالب وعلي نفقة الجامعة.


وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن مجتمع الجامعة يرفض جملة وتفصيلا مبدأ التنمر، موضحا أن الجامعة بها طلاب من ذوى الهمم وهم جزء عزيز جدا لدينا من طلاب الجامعة وإدارة الجامعة حريصة علي تقديم كل سبل الرعاية لهم وأن مكتبه مفتوح لاستقبالهم في أي وقت.


وأوضح أن كلية التربية الرياضية لها اختبارات قدرات ذات طبيعة خاصة وموحدة على مستوى الجمهورية ويجب الوقوف على قوام الطالب بصورة كاملة وتجرى الاختبارات تحت اشراف لجان من المجلس الأعلى للجامعات.


كما أكد د. دسوقي ضرورة غرس قيم الانتماء والمواطنة والولاء والبذل والتضحية من أجل الوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية.

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