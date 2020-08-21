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رياضة

أسوان يعلن مفاجأة ويفوز على المقاولون بهدف "نيران صديقة"

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:54 م
فريق اسوان
فريق اسوان
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محمد سمير
فجر فريق أسوان مفاجأة بالفوز على ضيفه المقاولون العرب بنتيجة (1-0) مساء اليوم الجمعة، على ملعب كلية الشرطة بالقاهرة، في الجولة 21 للدوري المصري.

وفاز أسوان بفضل النيران الصديقة بعدما هز أحمد الشيمي لاعب المقاولون، شباك فريقه في الدقيقة 14 وهو أول انتصار لأسوان مع مدربه الجديد أحمد عبد المنعم كشري، بعد التعادل أمام إف سي مصر والخسارة أمام الأهلي والمقاصة.

ورفع أسوان رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب، بقيادة مديره الفني عماد النحاس عند 37 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

واستمر استبعاد طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، من مباريات فريقه رغم جاهزيته بعد إعلان انتقاله للأهلي في الموسم الجديد.
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