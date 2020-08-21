AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الوادي الجديد: إجراءات احترازية مشددة بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غدا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:02 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلن صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد ، عن انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ولك على مستوى الإدارات التعليمية الخمس.

وأكد مرغنى، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية و5 غرف عمليات فرعية "غرفة  بكل إدارة تعليمية" لمتابعة سير أعمال إمتحانات الدور الثانى للثانوية العامة  للعام الدراسى الحالى 2019 /2020 . 
اقرأ أيضا:

وأوضح  أن هناك حرصا على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ جميع التعليمات الصحية، حيث سيتم توفير بوابات التعقيم الالكترونية، وتسليم جميع الطلاب الكمامات الطبية بصفة يومية وتطهير وتعقيم جميع مقار اللجان قبل وبعد الإمتحان.

ولفت إلى أنه سيتم تطهير اللجان قبل بدء الامتحانات وبعد الانتهاء من الامتحانات، فضلا عن اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم الوادي: 6 غرف عمليات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

تعليم الوادي الجديد: 12 بوابة تعقيم أمام لجان إمتحانات الثانوية العامة

تعليم الوادي الجديد: تجهيز 12 لجنة لامتحانات الثانوية العامة 2020

«تعليم الوادي الجديد» تحصد المركزين السادس والسابع علي الجمهورية في مسابقة الموسوعة واللعبة

استعدادا للامتحانات.. تركيب بوابات تعقيم على مداخل لجان الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد تنهي الاستعدادات لاستقبال ماراثون الثانوية العامة

ترشيحاتنا

دعاء بين العصر والمغرب يوم الجمعة لتفريج الكرب وقضاء الحوائج.. ردده الآن

احذر القهوة والعرقسوس .. 10 مشروبات لمرضى الضغط المرتفع

"الصحة العالمية" تكشف الموعد المحتمل للقضاء على فيروس كورونا

اجتماع مفاوضات سد النهضة.. اللجنة الفنية القانونية تبدأ عملها من اليوم إلى الجمعة المقبلة

رغم أزمة كورونا.. الزراعة: لا نية لرفع أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان

مخرج توأم روحي يروي كواليس الظهور الأخير لـ الفنانة رجاء الجداوي في العمل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يحذر من اتباع هذه الخطوات عند الحرق

لمرضى التهاب الكبد.. احرص على تناول هذه الأطعمة خلال اليوم

بـ جنيه واحد.. 3 طرق منزلية لعلاج آلام القدم