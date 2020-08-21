تعليم الوادي الجديد: إجراءات احترازية مشددة بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غدا

أعلن صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد ، عن انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ولك على مستوى الإدارات التعليمية الخمس.





وأكد مرغنى، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية و5 غرف عمليات فرعية "غرفة بكل إدارة تعليمية" لمتابعة سير أعمال إمتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019 /2020 .

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وأوضح أن هناك حرصا على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ جميع التعليمات الصحية، حيث سيتم توفير بوابات التعقيم الالكترونية، وتسليم جميع الطلاب الكمامات الطبية بصفة يومية وتطهير وتعقيم جميع مقار اللجان قبل وبعد الإمتحان.





ولفت إلى أنه سيتم تطهير اللجان قبل بدء الامتحانات وبعد الانتهاء من الامتحانات، فضلا عن اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.