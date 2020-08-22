زراعة الوادي: دورة لمكافحة أمراض المحاصيل الحقلية.. الأحد المقبل

تنظم المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بمحافظة الوادي الجديد ، دورة تدريبية عن مكافحة الأمراض في المحاصيل الحقلية والبستانية يوم الأحد 23 أغسطس ولمدة 5 أيام.





أكد الدكتور صلاح جميل، مدير محطة البحوث الإقليمية بالوادي الجديد، أن الدورة تستهدف تدريب المهندسين الزراعيين بمديري الزراعة بالمحافظة والعاملين بالمحطة الإقليمية بهدف تعريفهم بما هو جديد وحديث في مكافحة الأمراض.









أضاف صلاح، أن الدورة ستبدأ يوم الأحد المقبل وحتى يوم 27 أغسطس الجاري، بمقر محطة البحوث بحي الأمل بمدينة الخارجة، برعاية الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النبات، والدكتور محسن أبو رحاب، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، وبالتعاون مع مديرية الزراعة بقيادة المهندس محمد كامل، ويحاضر فيها كل من الدكتور مجد المرسي، منتصر فوزي، أساتذة بمعهد بحوث أمراض النبات والباحثين بمحطة البحوث الإقليمية.





أشار صلاح، إلى أن الدورة تتضمن عدة محاور أبرزها تعريف المتدربين بطرق التشخيص المرضي وآثار استخدام المبيدات في مكافحة الأمراض وتطبيقات المستحثات الحيوية والكيماوية واستخدام الماء الممغنط في مكافحة الأمراض.



