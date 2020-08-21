الأنبا يواقيم يترأس صلوات عيد العذراء مريم بجنوب الاقصر .. صور

احتفل أقباط مدينة إسنا جنوب محافظة الاقصر ، مساء اليوم الجمعة، بالليلة الختامية لصوم السيدة العذراء مريم، بكنيستها بشارع الكنيسة بإسنا، مقر المطرانية، الذى استمر 15 يومًا، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام الايقونة بالإضافة إلى نحر الذبائح، بمناسبة ذكرى إعلان صعود جسدها الطاهر إلى السماء، وسط أجراءات أحترازية وأمنية مشددة .





وترأس الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، مراسم إحتفالات الليلة الختامية، بصلوات رفع بخور عشية والتسبحة، بمشاركة كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة .





وشهد الاحتفال طواف عدد من الشمامسة أرجاء الكنيسة مع الإلتزام بكافة الإجراءات الأحترازية والتباعد الإجتماعي، حاملين الشموع والصلبان التي تعلوها صور العذراء مريم ومن خلفهم الأب الأسقف والأباء الكهنة حاملين أيقونة السيدة العذراء، وسط أصوات التراتيل والتماجيد المطوبة للعذراء وسط فرحة من شعب الكنيسة الذي تهافت لأخذ البركة من أيقونة العذراء.





وفي نفس السياق، كثفت قوات الشرطة وخبراء المفرقعات من تواجدهم بمحيط الكنيسة، خلال تشديد إجراءات التفتيش للوافدين إليها وتفعيل البوابات الإلكترونية، وتواجد قادة الكشافة ومسئولي الأمن بالكنيسة للتعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش مع قياس درجات الحرارة لكل شخص،وتوزيع الكمامات الطبية



