تجمع بين الأناقة والبساطة.. 10 صور لزوجة تامر حسني برفقته

تألقت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، فى عيد ميلاده وسط مجموعة من المشاهير والأصدقاء، فى الساحل الشمالي.





وحرصت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل وزوجة الفنان تامر حسني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها من احتفال عيد ميلاد زوجها الفنان تامر حسني وهو ما تداوله بعض رواد السوشيال ميديا.





وتعتمد زوجة الفنان تامر حسني على الاستايلات الجديدة التى تواكب عصر الموضة والأزياء الراقية التى تميزها، أما من الناحية الجمالية تعتمد على إبراز جمالها باللمسات البسيطة من المكياج الخفيف والهادئ.





وننشر لكم فى هذا التقرير مجموعه من الصور زوجة تامر حسني برفقته فى الفترة الأخيرة.



