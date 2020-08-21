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وجيه سكر يوضح حقيقة واقعة تنمره بطالب أثناء تقديمه لكلية التربية الرياضية..فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:41 م
احمد عمر علي
احمد عمر علي
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور وجيه سكر رئيس لجنة القوام بكلية التربية الرياضية بكفر الشيخ، إن الطالب الذي يريد الالتحاق بكلية التربية الرياضية يقوم بعدة إجراءات.


وأضاف الدكتور وجيه سكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الطالب بعدما يستكمل الإجراءات الإدارية يتحول إلى الكشف الطبي المبدئي على القلب.


وتابع رئيس لجنة القوام بكلية التربية الرياضية بكفر الشيخ أن الطالب بعد ما يكشف مبدئيا على القلب يتم قياس طوله ووزنه وإن كانوا مناسبين يتم تحويله للجنة التي تكون بعدها.


وأوضح الدكتور وجيه سكر أن الطالب أحمد عمر علي بعدما قمنا بالكشف الطبي عليه تبين أنه مصاب بما يسمى "بالشفة الأرنبية".


وأشار إلى أن هناك أعدادا كبيرة جدا من الطلبة تتقدم سنويا للالتحاق بكلية التربية الرياضية، ويتم اختيار الطلاب بعد الكشف الطبي عليهم واجتيازهم له.

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