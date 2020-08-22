الحقيقة وراء وجوب تسخين السيارة قبل التحرك بها





بعض السائقين يعتقد ان تسخين الكثير من قائدي السيارات يقوم بتسخين سيارتة قبل التحرك بها في حين ان البعض الاخر لا يقوم بهذا الفعل و يعتقد ان هذا التصرف لا جدوي منة لذلك لا يقوم به.بعض السائقين يعتقد ان تسخين السيارة ضروري خصوصا في الصباح بهدف تشغيل دورة الزيت بشكل جيد ووصل زيت المحرك لجميع الاجزاء الداخلية و تغليفها بشكل كامل.





هذا الامر صحيح بالطبع لكن السيارات الحديثة تعمل بنظام الانجكشن مما يعني ان المحرك يقوم بتستخين نفسة في مدة لا تجاوز الدقيقة في الشتاء و في خلال 40 ثانية في الصيف.





أوصي خبراء السيارات بعدم التحرك بالسيارة قبل اكتمال دورة الزيت داخل المحرك ووصولة لأعلي نقطة فية مما يضمن سلامة المحرك علي المدي الطويل و يضمن افضل اداي علي الطريق.





من الضروري ان يتم تزييت جميع اجزاء المحرك الداخلية قبل الانطلاق بالسيارة لأن تحرك السائق بالسيارة بدون وصول الزيت لأعلي نقطة يعني ان المحرك سيقوم بأحتكاكات غبر صحية مما يترتب عليها تلفة علي المدي البعيد.