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حوادث

مصرع طفل بماسورة وإصابة آخر بلدغة عقرب في الوادي الجديد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:41 م
مصرع طفل وإصابة آخر
مصرع طفل وإصابة آخر بلدغة عقرب في الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
لقى طفل مصرعه، إثر سقوط ماسورة معدنية على رأسه، في منطقة شرق العوينات فيما أصيب آخر بلدغة عقرب بمحافظة  الوادي الجديد.
 
تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من قسم شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام. 

تبين وفاة الطفل أحمد سعيد جودة، 11 عامًا، إثر سقوط ماسورة معدنية على رأسه في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد. 

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جرى نقل جثمان الطفل لمستشفى الداخلة العام، والذي وصله إليها جثة هامدة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما أصيب مصطفى هاني مصبح، 13 سنة، مقيم بقرية الخرطوم جنوب مركز الخارجة، بلدغة عقرب سام، وجرى نقله لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج ووضعه تحت الملاحظة الطبية.
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