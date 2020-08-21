بعد غياب 6 سنوات.. "علي" يعود لساحة الراب عبر كليب "ياما"

يعود مغني الراب "علي Ali" للساحة الفنية بعد غياب عبر إطلاق أجدد أعماله الغنائية "ياما"، بشكل فيديو كليب مصور.

وقرر علي تدشين انطلاقة غنائية جديدة في رحلته الممتدة لأكثر من عقد، بعد غياب دام قرابة ست سنوات منذ آخر أغانيه المنفردة "بهرب"، بالاتكال على كلماته وأدائه ورؤيته الفنية في أغنياته التي تدور في فلك الحياة والتفاؤل والصراع النفسي والفكري، ويتعاون خلال العمل الجديد مع الموزع الموسيقى فيفتيانو.

علي مغني راب مصري بدأ رحلته منذ 11 سنة، عرف في بداياته بلقب "علي لوكا"، وحقق شهرة جماهيرية عام 2012 تزامنا مع تأسيس فرقة مشروع هيب هوب، إحدى أشهر باندات الموسيقى البديلة في مصر، ومن ثم استقل من بعدها في مشواره الغنائي الخاص والمنفرد تحت مسمى "علي Ali"، وينشغل حاليا في الانتهاء من تسجيل عدة أعمال غنائية جديدة تظهر فرادى خلال الفترة المقبلة بداية من أغنية "ياما".