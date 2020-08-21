جامعة النهضة تقدم منحة مجانية لطالبتين لدراسة الطب والصيدلة.. فيديو

قدم حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، منحة لـ الطالبة سمر بهاء مصطفى الحاصلة على أكثر من 98% فى الثانوية العامة التي تعمل ممرضة في أحد المستشفيات، والطالبة شهد عادل، إحدى الطالبات محاربات السرطان، منحة وإقامة كاملة بالجامعة للدراسة في كليتي الطب والصيدلة دون أى مقابل مادى.









من جانبها قالت الطالبة شهد عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc، التي حصلت على أكثر من 93% بالثانوية العامة، إن الله بتلك المنحة حقق لها ما تتمناه.





وتابعت: "رغم كل التعب اللي بعاني منه والكيماوي اللي كنت باخده، كنت واثقة أن ربنا هيكرمني وأخرة التعب ده هيكون خير، شكرا يا دكتور أنك حققتلي أمنيتي وأمنية أهلي".





بينما قالت الطالبة سمر بهاء: "أخيرا حلمي اتحقق وحلم أهلي، الحمد لله على كل شىء، وده تحدي جديد ليا وأنا الحمد لله عندي خلفية كويسة عن العمل الطبي، وواثقة أني هحقق طموحي".