برلمانية تحذر من زيادة أعداد إصابات كورونا في الفترة المقبلة

عبرت الدكتورة سماح سعد، عضو مجلس النواب، عن استيائها الشديد من إهمال عدد كبير من المصريين للإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها كلًا من: منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- ١٩"، قائلة:"الناس بتتعامل أن خلاص كورونا مبقتش موجودة والدنيا رجعت زي الأول وبكدة لو في موجه تانية من الفيروس الأعداد في مصر هتكون هائلة".





وأكدت "سعد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن فيروس كورونا مازال متواجد ولكنه يمر بحالة من الضعف قد يتبعها موجه ثانية من المؤكد أنها ستكون أقوى من الأولى، مشيرة إلى أن اختفاء خطورة هذا الوباء ستبدأ فور إعلان اكتشاف لقاح له بشكل رسمي ومن ثم سيُصبح وباء لا يمثل خطورة على الإنسان.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن فتح الحدائق والمتنزهات وعودة صلاة الجمعة أمر طبيعي بعد قرارات التعايش مع الفيروس، قائلة:"الحياة لازم ترجع لطبيعتها والناس تخرج وتتفسح ولكن بالكمامة والكحول أو معطر الأيد والالتزام بالتباعد الاجتماعي".





يذكر أن الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، أكد أنه سيتم افتتاح الحدائق التابعة لوزارة الزراعة يوم الإثنين القادم وتشمل حديقة الحيوان بالجيزة ، وحديقة الأورمان ، وحديقة الأسماك.