5 ضوابط تشهدها لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ابتداءً من اليوم.. تعرف عليها

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن هناك 5 ضوابط مهمة سيتم اتباعها اليوم، السبت، مع انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020.









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وقال حجازي إن هذه الضوابط تتمثل في:

- تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.









- لن تزيد أعداد الطلاب باللجان الفرعية على (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.





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- الامتحان يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.





- حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش.





- التدخين ممنوع داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.







