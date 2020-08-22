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تعليم

5 ضوابط تشهدها لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ابتداءً من اليوم.. تعرف عليها

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:21 ص
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن هناك 5 ضوابط مهمة سيتم اتباعها اليوم، السبت، مع انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020.


وقال حجازي إن هذه الضوابط تتمثل في:
- تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.


- لن تزيد أعداد الطلاب باللجان الفرعية على (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.

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- الامتحان يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.

- حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش.

- التدخين ممنوع داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.


جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، السبت، امتحان الدور الثاني في اللغة العربية ، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني 110900 طالب/طالبة، ويبلغ عدد لجان السير 351 لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.
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