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تعليم

غدا.. ألسن عين شمس تستقبل طلابها للاستفسار بخصوص مشروع محو الأمية

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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حسام الفقي
دعت كلية الألسن جامعة عين شمس، جميع الطلبة للتوجه إلى مقر محو الأمية بالدور الرابع أعلى المعمل الصيني في حالة وجود أى استفسار بخصوص مشروع محو الأمية لطلاب الكلية، وذلك أيام الأحد، والاثنين، والأربعاء من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا.


الأوراق المطلوبة لفتح  فصل محو  أمية:
(4) نسخ من عقد المدرس.
(4) صورة بطاقة الرقم القومى.
(3) صورة كارنية الجامعة.
(3) صورة فيزا البريد ( ايزى باي) وليس فيزا ( ميزة أو البنك).
(1) صورة بطاقة (الدارس الأمى) واضحة.


وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، تحمس طلاب الكلية لشعورهم بالمسئولية تجاه كليتهم ووطنهم، وأشادت بوعيهم الشديد بدورهم المجتمعي الفعال، واقترحت أن يكون التعريف بالمشروع محورا أساسيا في اللقاء التعريفي الذي تنظمه الكلية للطلاب الجدد في بداية كل عام دراسي، على أن يكون بوجود ممثلين من هيئة تعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، حتى يستشعر الطلاب الجدد بمدى مصداقية المشروع وبجدية المشاركة في تنفيذه.


وأكدت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اهتمام القطاع بهذا المشروع القومي، وجدية منسقي الأقسام العلمية للقيام بدورهم التوعوي والتنسيق مع إدارة الكلية، وأبدت اعتزام القطاع تخصيص جوائز عينية تحفيزية للطلاب بجانب مكافآت هيئة تعليم الكبار ومكافأة الجامعة، من أجل تشجيعهم على مواصلة المشروع بنجاح.
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