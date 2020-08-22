غدا.. ألسن عين شمس تستقبل طلابها للاستفسار بخصوص مشروع محو الأمية

دعت كلية الألسن جامعة عين شمس، جميع الطلبة للتوجه إلى مقر محو الأمية بالدور الرابع أعلى المعمل الصيني في حالة وجود أى استفسار بخصوص مشروع محو الأمية لطلاب الكلية، وذلك أيام الأحد، والاثنين، والأربعاء من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا.
الأوراق المطلوبة لفتح فصل محو أمية:
(4) نسخ من عقد المدرس.
(4) صورة بطاقة الرقم القومى.
(3) صورة كارنية الجامعة.
(3) صورة فيزا البريد ( ايزى باي) وليس فيزا ( ميزة أو البنك).
(1) صورة بطاقة (الدارس الأمى) واضحة.
وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، تحمس طلاب الكلية لشعورهم بالمسئولية تجاه كليتهم ووطنهم، وأشادت بوعيهم الشديد بدورهم المجتمعي الفعال، واقترحت أن يكون التعريف بالمشروع محورا أساسيا في اللقاء التعريفي الذي تنظمه الكلية للطلاب الجدد في بداية كل عام دراسي، على أن يكون بوجود ممثلين من هيئة تعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، حتى يستشعر الطلاب الجدد بمدى مصداقية المشروع وبجدية المشاركة في تنفيذه.
وأكدت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اهتمام القطاع بهذا المشروع القومي، وجدية منسقي الأقسام العلمية للقيام بدورهم التوعوي والتنسيق مع إدارة الكلية، وأبدت اعتزام القطاع تخصيص جوائز عينية تحفيزية للطلاب بجانب مكافآت هيئة تعليم الكبار ومكافأة الجامعة، من أجل تشجيعهم على مواصلة المشروع بنجاح.