بعد واقعة تنمر طالب التربية الرياضية.. لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تطالب بمحاكمة المسئولين

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ظاهرة التنمر تغلغلت في نفوس المجتمع ولم تظهر فحسب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وغيره، بل الحقيقة تكمن في غياب الثقافة ورقي الأخلاق، لافتةً إلى أن التنمر ليس لفظيا بل معنوي بوقع الضرر النفسي.





وطالبت "عازر"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، بمحاكمة المسئول بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ لارتكابه جرما أخلاقيا، ورفض طالبا يرغب الالتحاق بسبب "شكل وجهه" بالرغم من اجتيازه الاختبارات الطبية والمهاراتية.





وشددت النائبة، على ضرورة تغليظ عقوبة التنمر لما يلحق الأفراد من أذي نفسي وضياع المستقبل بسبب الجهل والتخلف السائد.





كما أشارت عضو مجلس النواب إلي أنه لابد من تدشين حملات إعلام وتوعية بمخاطر التنمر تهدف إلي نبذ سلوك استعراض القوة ورفض الآخر بحجة الاختلاف، إضافةً إلى نشر ثقافة الخصوصية، وعدم انتهاك حقوق الغير في العيش بكرامة ومساواة.





وكان ذلك بعد أن رفضت كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، الطالب أحمد عمر في اختباراتها بسبب "شكل وجهه"، الأمر الذي دفع الطالب إلى عرض مشكلته في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متسائلا عن سبب رفضه لمجرد الحكم على مظهره.





وأثارت الواقعة غضب رواد السوشيال ميديا، الذين أعربوا عن غضبهم من موقف الكلية بجانب إعلان تضامنهم مع الطالب في الحصول على حقه العادل حتى لا ينضم إلى سابقيه من ضحايا التنمر.





كان ذلك بالتزامن مع موافقة مجلس النواب -خلال جلسته الأخيرة الثلاثاء الماضي- على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، أوردت تعريفًا للتنمر، ومن المقرر تطبيق القانون عقب التصديق عليه من قبل الرئيس السيسي.



