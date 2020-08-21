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برلمان

وكيل النواب: مصر دورها محوري في الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:52 م
سليمان وهدان، وكيل
سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب
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فريدة محمد
رحب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، بوقف العمليات العسكرية في ليبيا والتصريحات الصادرة من فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، والمستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، للعمل  على وجود حل سياسي في ليبيا، مؤكدا أن مصر كان لها دور المحوري والرئيسي في الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية.


وأوضح وهدان في بيان، أن خروج المحتل التركي، والميليشيات الإرهابية المسلحة الخاضعة لحكومة الوفاق سيكون ثمار الحل السياسي، كما سيحقن دماء الليبيين، ويحافظ على الثروة الليبية من أطماع أردوغان، مؤكدا أن الحل السياسي في ليبيا المخرج الوحيد للأزمة الليبية.


وأشار "وكيل النواب" إلى أن توازن القوى الذي فرضته مصر بقيادة الرئيس السيسي أوقف أطماع أردوغان وفرض الحل السياسي بالقوة، مضيفا لانه لولا الوقفة الحاسمة لمصر لتمادى أردوغان في طمعه وفي إنتهاك الأراضي الليبية.

 
وطالب "وكيل النواب" جميع السياسين والشركاء في ليبيا باستثمار  الحل السياسي ووقف إطلاق النار من أجل أن تعود ليبيا موحدة وقوية تملك ثروتها وتحافظ عليها، مضيفا أن تحقيق الاستقرار في ليبيا هو أمن قومي مصري ويحافظ على الحدود الغربية لمصر.


وشدد "وهدان" على ضرورة أن يقف أبناء القبائل لدعم هذه المبادرة والتخلي عن المكاسب الشخصية الضيقة، والنظر إلي شعب ليبيا ومستقبلها ويجتمعون لعمل خارطة طريق لبناء وإعمار ليبا وبناء مؤسساتها.
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