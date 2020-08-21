AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شوقى علام: الهجرة النبوية كانت للحفاظ على الوطن..فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:55 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن سيدنا محمد "ص" صبر كثيرا على الإيذاء وتحمل ما لا يتحمله بشر هو وصحابته الكرام فى مرحلة من مراحل الضعف فى مكة .

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن الهجرة النبوية حدث مهم يجب دراسته، لافتا إلى أنها كانت تصرفا نبويا من سيدنا "محمد"، والتصرف النبوى يكون الوحي الإلهي فيه مهيمن.

وأشار مفتى الديار المصرية إلى أن قبل وبعد الهجرة يحمل كثيرا من الدروس، مؤكدا أن هجرة رسول الله كانت حفاظا على وطنه "مكة"

وأوضح الدكتور شوقى علام إلى أن سيدنا محمد "ص"، كان يحمل الرقة واللين لبلده بالرغم من إيذاء قومه له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفتى الديار: الاستبشار بالخير هو فقه الحياة.. فيديو

مفتي الديار المصرية: الكرامات ثابتة لأولياء الله .. فيديو

علي جمعة يوضح معنى مهما لـ الهجرة النبوية

في رأس السنة الهجرية.. العلماء يحددون توقيت الهجرة النبوية.. سر احتفال المصريين بها في هذا الشهر.. وعلي جمعة: كل الأنبياء هاجروا إلى الله

مفتي الجمهورية: الهجرة بداية لوضع حجر الأساس لدولة الإسلام

مفتي الجمهورية: الهجرة النبوية كانت بداية حجر الأساس لدولة الإسلام.. أحداثها دليل على التخطيط والأخذ بالأسباب.. وأستاذ بالأزهر يوضح سبل إصلاح واقع الأمة

ترشيحاتنا

صور مذهلة لـ غوريلا مهددة بالانقراض تحتضن رضيعها فور ولادته

بعد قضية إنكار نسب أولاد هالة صدقي.. التفاصيل الكاملة لخلافات النجوم الزوجية

الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح.. أمين الفتوى يجيب

الغيابات تضرب قطبي الكرة المصرية.. الأهلي 7 و6 من الزمالك

جامعة النهضة تقدم منحة مجانية لطالبتين لدراسة الطب والصيدلة.. فيديو

رغم أزمة كورونا.. الزراعة: لا نية لرفع أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يحذر من اتباع هذه الخطوات عند الحرق

لمرضى التهاب الكبد.. احرص على تناول هذه الأطعمة خلال اليوم

بـ جنيه واحد.. 3 طرق منزلية لعلاج آلام القدم