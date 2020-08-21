شوقى علام: الهجرة النبوية كانت للحفاظ على الوطن..فيديو





وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن الهجرة النبوية حدث مهم يجب دراسته، لافتا إلى أنها كانت تصرفا نبويا من سيدنا "محمد"، والتصرف النبوى يكون الوحي الإلهي فيه مهيمن.





وأشار مفتى الديار المصرية إلى أن قبل وبعد الهجرة يحمل كثيرا من الدروس، مؤكدا أن هجرة رسول الله كانت حفاظا على وطنه "مكة"





وأوضح الدكتور شوقى علام إلى أن سيدنا محمد "ص"، كان يحمل الرقة واللين لبلده بالرغم من إيذاء قومه له.

قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن سيدنا محمد "ص" صبر كثيرا على الإيذاء وتحمل ما لا يتحمله بشر هو وصحابته الكرام فى مرحلة من مراحل الضعف فى مكة .