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توك شو

محلل سياسي ليبي: المحتل العثماني يسيطر على موانئنا عبر حكومة السراج

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:14 م
اردوغان
اردوغان
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عبد الخالق صلاح
قال المحلل السياسي الليبى، رضوان الفيتورى، إن ما فُرض على ليبيا بالقوة، لن يرفع إلا بالقوة، مؤكدا أن المجتمع الدولى يريد امتصاص خيرات الشعب الليبى ولكن المبادرة المصرية حريصة على استقرار ليبيا وحماية الشعب وخيراته.

وأضاف الفتورى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن المجتمع الدولى يهتم فقط بعدم فرض نظام فى ليبيا ودعم الفوضى الممنهجة حتى لا يقوم للدولة الليبية قائمة، كما أنه من المؤسف أن تساعد حكومة السراج على هذا الأمر من خلال دعم مؤامرات الاحتلال العثمانى البغيض برئاسة رجب طيب أردوغان.

وأشار المحلل السياسى الليبى، إلى أن ليبيا تعج بالمرتزقة المسلحين، ولا تزال هناك أماكن حتى الآن لا يمكن دخولها بسبب التواجد الإرهابى بها، قائلا: "الاحتلال العثمانى يريد ألا يقف أحد فى وجهه فى ليبيا، وأنا أجد أن الحل السياسى فى ليبيا ليس حلا جيدا، لأن المسألة مسألة وجود".

وفضح المحلل السياسى الليبى، حكومة فايز السراج فى طرابلس قائلا: "حكومة السراج باعت الموانئ بالكامل عبر عقود رسمية إلى تركيا وورطت ليبيا إلى عشرات السنوات المقبلة بسبب هذا التصرف".
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