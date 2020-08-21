افتتاح الدوري الفرنسي.. التعادل السلبي يحسم لقاء بوردو ونانت

خيم التعادل السلبي على مواجهة بوردو ونانت ، في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم.





وفشل الفريقان في ترجمة الفرص التي سنحت لهما خلال المباراة إلى أهداف؛ لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.





وشهدت المباراة حصول مهدي زرقان لاعب بوردو على البطاقة الحمراء في الدقيقة 20، بعد تدخل قوي على لاعب فريق نانت.





يذكر أن مباراة بوردو ونانت كان من المفترض إقامتها غدا السبت، قبل أن تقرر رابطة الدوري الفرنسي إقامتها اليوم الجمعة بدلا من مباراة مارسيليا وسانت اتيان التي تم تأجيلها بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف مارسيليا