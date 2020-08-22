جامعة عين شمس تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات القدرات إلكترونيا

استعدت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق المركزي ومعامل التنسيق الإلكتروني المميزة وعددها ١٣ معملا بمختلف كليات الجامعة، لتسجيل رغباتهم خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
في هذا السياق، أعرب الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عن عظيم التقدير لثقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاســــــة الوزير الدكتور خالد عبد الغفار في اختيار جامعة عين شمس لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي للمرة الأولى في تاريخ الجامعة.
وحرصت الجامعة على توفير جميع التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق حتى نهاية أكتوبر المقبل، وفي هذا السياق خصص قطاع التعليم والطلاب برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المباني الملحقة بمسرح جامعة عين شمس وصالة الألعاب الرياضية المغطاة بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي حرصا على إتمام وتنفيذ أعمال التنسيق على النحو اللائق بالوزارة ومكانة الجامعة؛ وبما يحقق مصلحة الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية وبما يعكس صورة مشرفة للجامعات المصرية ككل.
ويستعد قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة لاستقبال ماراثون تنسيق الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2020/2021 من خلال 13 معملا في خمس كليات هي:
(الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.
وهي معامل مجهزة تماما لاستقبال طلاب الثانوية العامة لإتاحة تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.
وتتخذ معامل التنسيق الإلكتروني جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا لضمان سلامة الطلاب وذويهم والعاملين، حيث تم توفير 300 جهاز كمبيوتر بمعامل التنسيق منعًا للتزاحم مع إلزام الطلاب بارتداء الكمامات للتسجيل على دفعات، على ألا تزيد نسبة الإشغال بالقاعات على 25٪ من سعة القاعة، كما يتم تعقيم القاعات بشكل دوري لمنع عدوى فيروس كورونا.
ويتم تقديم خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال فريق عمل ذي خبرة في أعمال التنسيق وعلى دراية ببرامج الجامعة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة وشروط القبول بها، وشروط التشعيب بأقسام الكليات المختلفة لتوجيه النصح والإرشاد في كيفية ترتيب الرغبات للطلاب.
كما اتخذت الجامعة جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء استعدادات استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية – شعبة التربية الموسيقية)، ومن المقرر أن يبدأ التسجيل الإلكترونى بها من خلال موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالى، وذلك على الرابط التالى :www.tansik.egypt.gov.eg عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب، ثم إدخال البيانات الشخصية الخاصة به واختيار اختبارات القدرات الراغب فى أدائها، وفى نهاية عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة الإيصال الذى يفيد تسجيل رغبته ونوع اختبار القدرات الذى يرغب فى أدائه.
جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى سيستمر فى الفترة من فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22/8/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020 وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.