جامعة عين شمس تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات القدرات إلكترونيا

استعدت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق المركزي ومعامل التنسيق الإلكتروني المميزة وعددها ١٣ معملا بمختلف كليات الجامعة، لتسجيل رغباتهم خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





في هذا السياق، أعرب الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عن عظيم التقدير لثقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاســــــة الوزير الدكتور خالد عبد الغفار في اختيار جامعة عين شمس لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي للمرة الأولى في تاريخ الجامعة.





وحرصت الجامعة على توفير جميع التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق حتى نهاية أكتوبر المقبل، وفي هذا السياق خصص قطاع التعليم والطلاب برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المباني الملحقة بمسرح جامعة عين شمس وصالة الألعاب الرياضية المغطاة بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي حرصا على إتمام وتنفيذ أعمال التنسيق على النحو اللائق بالوزارة ومكانة الجامعة؛ وبما يحقق مصلحة الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية وبما يعكس صورة مشرفة للجامعات المصرية ككل.





ويستعد قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة لاستقبال ماراثون تنسيق الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2020/2021 من خلال 13 معملا في خمس كليات هي:

(الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.





وهي معامل مجهزة تماما لاستقبال طلاب الثانوية العامة لإتاحة تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.









وتتخذ معامل التنسيق الإلكتروني جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا لضمان سلامة الطلاب وذويهم والعاملين، حيث تم توفير 300 جهاز كمبيوتر بمعامل التنسيق منعًا للتزاحم مع إلزام الطلاب بارتداء الكمامات للتسجيل على دفعات، على ألا تزيد نسبة الإشغال بالقاعات على 25٪ من سعة القاعة، كما يتم تعقيم القاعات بشكل دوري لمنع عدوى فيروس كورونا.









ويتم تقديم خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال فريق عمل ذي خبرة في أعمال التنسيق وعلى دراية ببرامج الجامعة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة وشروط القبول بها، وشروط التشعيب بأقسام الكليات المختلفة لتوجيه النصح والإرشاد في كيفية ترتيب الرغبات للطلاب.





كما اتخذت الجامعة جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء استعدادات استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية – شعبة التربية الموسيقية)، ومن المقرر أن يبدأ التسجيل الإلكترونى بها من خلال موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالى، وذلك على الرابط التالى :www.tansik.egypt.gov.eg عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب، ثم إدخال البيانات الشخصية الخاصة به واختيار اختبارات القدرات الراغب فى أدائها، وفى نهاية عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة الإيصال الذى يفيد تسجيل رغبته ونوع اختبار القدرات الذى يرغب فى أدائه.





جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى سيستمر فى الفترة من فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22/8/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020 وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.