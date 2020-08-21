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رياضة

لأول مرة منذ 23 سنة.. فريق طائرة الاتحاد يصعد لـ نصف نهائي كأس مصر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:03 م
فريق الطائرة بالاتحاد
فريق الطائرة بالاتحاد السكندري
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محمد سمير
نجح الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري، في الصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، على حساب فريق جزيرة الورد، بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وسيطر الاتحاد على اللقاء، وذلك بعد أن تفوق في الشوط الأول بنتيجة (25/ 12)، وفي الثاني (25/ 21)، ثم الثالث بنتيجة (25/19).

ويعد ذلك إنجازًا كبيرًا لزعيم الثغر، حيث لم يتأهل إلى هذا الدور منذ عام 1997 الذي حقق فيه الفريق البطولة.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندري الفريق الفائز من لقاء سموحة وطلائع الجيش، في الدور قبل النهائي المقرر إقامته في 26 سبتمبر المقبل.
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