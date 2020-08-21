برلماني: تأييد مصر وقف إطلاق النار في ليبيا بداية لعملية سياسية وإعادة الدولة

أكد المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، سعادته الشديدة بإعلان وقف اطلاق النار في ليبيا وايقاف كل العمليات العسكرية وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا 2021 المقبل. قائلا إنه تجاوز على كل سوءات وأوضاع الليبيين المنهارة وتردي أحوال المعيشة وقفزة للمستقبل.





وشدد نصر الدين ، في بيان له ان إعلان مصر على لسان الرئيس السيسي ترحيبها بوقف إطلاق النار في ليبيا، يؤكد ان مصر ليست فقط ساعية للسلام في ليبيا. ولكنها تقدم مصلحة الليبيين أولا ومع كل إعلان لحقن الدماء في ليبيا والحفاظ على أرواحهم واستعادة بلدهم.





ولفت إلى أن خطوة وقف إطلاق النار في ليبيا ستتبعها خطوات أخرى للقضاء على تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا وطرد المرتزقة واستعادة الدولة الممزقة منذ أكثر من 9 سنوات.