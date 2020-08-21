محافظ بني سويف يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم، الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 التى ستبدأ غدا يوم السبت 22 أغسطس وتستمر حتى يوم الأربعاء ٣ سبتمبر المقبل.





يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية غدا السبت، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الأحد 23 أغسطس، وهو أيضا موعد استلام كراسات الامتحان للمواد التي لا تضاف للمجموع للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد.





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فيما سيؤدي الطلاب يوم الاثنين 24 أغسطس الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" شعبة الرياضيات، مادتي الفيزياء والتاريخ يومي الأربعاء 26 أغسطس، واللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 27 أغسطس، مادتي الكيمياء والجغرافيا يوم 29 أغسطس، مادة الديناميكا يوم 30 أغسطس، ومواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" يوم 31 أغسطس، على أن تختتم الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر بامتحانات الأحياء، الفلسفة والمنطق، الاستاتيكا.



