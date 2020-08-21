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تعليم

محافظ بني سويف يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم، الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020  التى ستبدأ غدا يوم السبت 22 أغسطس وتستمر حتى يوم الأربعاء ٣ سبتمبر المقبل. 

يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية غدا السبت، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الأحد 23 أغسطس، وهو أيضا موعد استلام كراسات الامتحان للمواد التي لا تضاف للمجموع للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد. 

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فيما سيؤدي  الطلاب يوم الاثنين 24 أغسطس الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" شعبة الرياضيات، مادتي الفيزياء والتاريخ يومي الأربعاء 26 أغسطس، واللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 27 أغسطس، مادتي الكيمياء والجغرافيا يوم 29 أغسطس، مادة الديناميكا يوم 30 أغسطس، ومواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" يوم 31 أغسطس، على أن تختتم الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر بامتحانات الأحياء، الفلسفة والمنطق، الاستاتيكا. 

أكدت وكيلة الوزارة أنه تم الاستعداد لإجراء الامتحانات امتدادا للاستعدادات السابقة لامتحانات الدور الأول ، مشيرة الى تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ، موضحة  أنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول طبقا لقرارات الوزارة. 
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