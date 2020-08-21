جامعة كفر الشيخ: علاج الطالب أحمد عمر صاحب واقعة التنمر على نفقتنا.. فيديو

،

،

ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ ، الطالب أحمد عمر ، للحضور غدا ، في تمام الساعة العاشرة؛ لبحث تظلمه، وتطبيق القواعد عليه.



وأشار إلى أن الجامعة ستقوم بإعداد لجنة طبية على أعلى مستوى؛ من أجل فحص الطالب وعلاجه على نفقة الجامعة.

قال عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن اختبارات القدرات في كلية التربية الرياضية، منظومة يحكمها اللوائح والقوانين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مشددا على أن تلك اللوائح يتم تطبيقها على كل كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية.وأضافخلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الطالب أحمد عمر الذي تعرض للتنمركان يجب عليه أن يلجأ إلى الطرق الرسمية، وذلك من خلال تقديم تظلم رسمي إلى الكلية.