AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مساعد الخارجية الأسبق: السيسي عامل أساسي لوقف العمليات العسكرية في ليبيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:31 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
أثنى السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال عبد الحكم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن الجهود المصرية في الملف الليبي خرجت بثمارها بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، مضيفا أن الحل العسكري للازمة الليبية مستبعد تمامًا. 

وأضاف عبد الحكم، أن هناك جهودا دولية مكثفة تقدمها مصر من أجل الوصول لوقف أطلاق النار بشأن الأزمة الليبية والتواصل لتسوية سياسية وحقنا للدماء الليبية.

وأردف محمد عبد الحكم، أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية كانت بمثابة حجر زاوية وعامل أساسي لخروج بيان وقف العمليات العسكرية في ليبيا من قبل الفصائل الليبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دبلوماسي سابق: الجامعة العربية تسعى لوقف أي تدخلات تركية في ليبيا.. فيديو

الخط الأحمر يبدد أحلام أردوغان..البرلمان الليبي وحكومة الوفاق يعلنان مبادرة لوقف إطلاق النار.. السراج يتخلى عن التحالف مع تركيا ويدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.. والرئيس السيسي يرحب بـ الانفراجة

ألمانيا ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

فرنسا: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة إيجابية يجب تطبيقها على أرض الواقع

عضو خارجية النواب: قرار وقف العمليات العسكرية بليبيا انتصار لرؤية مصر للتسوية السياسية

يؤسس لتسوية شاملة.. تونس ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

ترشيحاتنا

نعمل إيه علشان يرضى علينا أسيادنا.. فرج عامر يهاجم حكم مباراة سموحة وبيراميدز

لحظة إنقاذ سباح من الغرق في بريطانيا.. فيديو

شاهد.. أهداف وملخص مباراة إشبيلية وإنتر في نهائي الدوري الأوروبي

الحذر مطلوب.. طارق فهمي: رسالة مصر الرادعة وصلت لـ السراج وأردوغان

الأول على الثانوية الأزهرية: لن ألتحق بالطب وأفضل كلية العلوم .. فيديو

الرئاسة التركية: مصر تلعب دورا بناءً في ليبيا.. ونرحب بوقف إطلاق النار

AdvertisementS

على أنقاض كنيسة.. افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم.. 120 ألف مُصل وموقف يتسع لـ4000 سيارة.. صور

اجتماع مفاوضات سد النهضة.. اللجنة الفنية القانونية تبدأ عملها من اليوم إلى الجمعة المقبلة

"الصحة العالمية" تكشف الموعد المحتمل للقضاء على فيروس كورونا

بـ التايجر القصير.. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

رسالة شكر عاجلة من السراج للرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

جامعة كفر الشيخ: علاج الطالب أحمد عمر صاحب واقعة التنمر على نفقتنا.. فيديو

قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة بدءا من مساء اليوم

أخبار الفن.. مطرب رمضان جانا يدخل السجن دعما للزمالك.. وأسلحة عزت أبو عوف.. وخطوبة ابنة مدحت العدل

مسئول بحكومة الوفاق: لولا دعم مصر لما تم وقف إطلاق النار في ليبيا

طبيب يحذر من أقراص للصداع يستخدمها المصريون تسبب الفشل الكلوي والكبدي.. فيديو

أول تحرك من البرلمان ضد مسئولي كلية تربية رياضية بسبب طالب التنمر

بعد بيروت.. شحنة نترات أمونيوم تهدد بكارثة في دولة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما يغلى.. طريقة تخزين الليمون دون تغير طعمة

تجمع بين الأناقة والبساطة.. 10 صور لزوجة تامر حسني برفقته

بدون أدوية.. علاج هشاشة العظام في 3 خطوات