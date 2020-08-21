مساعد الخارجية الأسبق: السيسي عامل أساسي لوقف العمليات العسكرية في ليبيا

أثنى السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في ليبيا.





في مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن الجهود المصرية في الملف الليبي خرجت بثمارها بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، مضيفا أن الحل العسكري للازمة الليبية مستبعد تمامًا. وقال عبد الحكم،





وأضاف عبد الحكم، أن هناك جهودا دولية مكثفة تقدمها مصر من أجل الوصول لوقف أطلاق النار بشأن الأزمة الليبية والتواصل لتسوية سياسية وحقنا للدماء الليبية.





وأردف محمد عبد الحكم، أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية كانت بمثابة حجر زاوية وعامل أساسي لخروج بيان وقف العمليات العسكرية في ليبيا من قبل الفصائل الليبية.