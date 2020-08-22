حبس سائق وتباع حاولا بيع 2.2 طن مواد بترولية مدعمة في السوق السوداء

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس سائق وتباع، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما، بحيازة كمية من المواد البترولية المدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء.





وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق، وتباع مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا، حال ستقلالهما سيارة نقل بصندوق، بدائرة قسم شرطة النزهة، مُحمل عليها (برميل بداخله 1000 لتر سولار مدعم - 60 جركن بداخلها 1200 لتر سولار مدعم) .





وبمناقشتهما؛ اعترفا بتحصلهما على المضبوطات من إحدى محطات الوقود الكائنة بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.





واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.