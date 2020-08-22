AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس سائق وتباع حاولا بيع 2.2 طن مواد بترولية مدعمة في السوق السوداء

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:18 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس سائق وتباع، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما، بحيازة كمية من المواد البترولية المدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق، وتباع مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا، حال ستقلالهما سيارة نقل بصندوق، بدائرة قسم شرطة النزهة، مُحمل عليها (برميل بداخله 1000 لتر سولار مدعم - 60 جركن بداخلها 1200 لتر سولار مدعم) .

وبمناقشتهما؛ اعترفا بتحصلهما على المضبوطات من إحدى محطات الوقود الكائنة بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط دواجن مجهولة المصدر و4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالقاهرة

ضبط صاحب مخزن وبحوزته ١١ ألف لتر سولار بالقليوبية

ضبط 18 ألف لتر سولار مدعم داخل مخزن مواد بترولية بدون ترخيص بالمرج

مباحث القاهرة تحبط ترويج كمية من المواد البترولية المدعمة بالسوق السوداء

ترشيحاتنا

هدرسفيلد لـ صدى البلد: لا اتفاق حتى الآن لبيع رمضان صبحي

أخبار الرياضة.. قلق في الأهلي قبل مواجهة الزمالك.. وفرج عامر يهاجم حكم مباراة سموحة وبيراميدز

بـ جنيه واحد.. 3 طرق منزلية لعلاج آلام القدم

حدف واحد الناحية التانية.. نجل المصارع ممدوح فرج يروي موقفا عن خناقة لوالده الراحل.. فيديو

فستان مكشوف.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة للجدل

الحذر مطلوب.. طارق فهمي: رسالة مصر الرادعة وصلت لـ السراج وأردوغان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركه مشرفًا وعاد إليه رئيسًا.. أول من صلى في ثالث أكبر مسجد في العالم بعد افتتاحه| صور

بـ تايجر.. رانيا فريد شوقي فى إطلالة تخطف الأنظار على انستجرام

الفجل والجنزبيل.. أطعمة تقضي على نزلات البرد